Молодой муж Бабкиной в одиночку прошел одно из важнейших таинств в церкви

Молодой возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор в одиночку прошел одно из важнейших таинств в церкви. Прежде чем пойти на такой шаг, музыкант долго беседовал со священнослужителем, который одобрил его решение.

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«Я крестился, никого не взяв с собой в церковь. Меня покрестили и сказали, что у меня очень сильный дух. Именно поэтому они провели таинство без крестных. В церкви сказали, что они мне не нужны», — поделился Евгений Гор.

Отметим, что муж Надежды Бабкиной в последнее время крайне редко появляется на публике. Длительное отсутствие прокомментировал сам Евгений Гор.

Источник: PROZVEZD.