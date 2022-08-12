«Молодой, красивый, энергичный»: как Шатунов вспоминал первую встречу с Разиным

Как рассказывал Шатунов, Разин смог все для них организовать. «И студию, и все остальное. А дальше все поехало и понеслось», — говорил музыкант.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что группа «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов была неимоверно популярна в СССР. Творческий коллектив завоевал любовь миллионов поклонников по всему Союзу.