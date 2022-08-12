«Молодой, красивый, энергичный»: как Шатунов вспоминал первую встречу с Разиным

Музыкант Юрий Шатунов в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая» вспоминал первую встречу с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным на Казанском вокзале столицы.
«Мы с композитором Сергеем Кузнецовым приехали на поезде в Москву. Это был Казанский вокзал. И вот там нас встречал Андрей Разин. Конкретно там мы с ним и познакомились. Какие впечатления о нем? Молодой, красивый, энергичный».
Как рассказывал Шатунов, Разин смог все для них организовать. «И студию, и все остальное. А дальше все поехало и понеслось», — говорил музыкант.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что группа «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов была неимоверно популярна в СССР. Творческий коллектив завоевал любовь миллионов поклонников по всему Союзу.