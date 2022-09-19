«Молодой гей, живущий с влиятельной бабулей, - честный, порядочный и настоящий?»: по семье Галкина* нанесен новый удар

Алла Пугачева объявила о своей солидарности с мужем Максимом Галкиным*, открыв не только рот, но и ящик Пандоры – на семью звезд посыпались новые обвинения и разоблачения. Психолог и известный блогер Вероника Степанова напомнила, кем на самом деле является пятый муж Примадонны.

«Я правильно поняла, это – Галкин* (молодой гей, живущий с влиятельной бабулей) честный, порядочный, искренний, настоящий и неподкупный? Самое во всем этом противное, что Галкину* абсолютно наплевать на наших ребят, он всей душой болеет за граждан Украины (любимая мама Галкина* из Одессы, и Галкин* в Одессе учился в школе)», - обнажила суть Галкина* Степанова.

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Степанова также призвала людей перестать делать культ из Пугачевой, назвав ее российским недоразумением.

К слову, о нетрадиционности ориентации Галкина* говорят уже полгода. Именно этот факт, который он тщательно прикрывает семьей с Аллой Пугачевой, по мнению многих, выдает в нем не заслуживающего доверия человека.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента