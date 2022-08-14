Молодая жена Ширвиндта: «Кто-то смотрел на нас и спрашивал: "Это ваш папа?", я буквально захлебывалась в волне стыда»

Молодой жене телеведущего Михаила Ширвиндта пришлось столкнуться со стеной непонимания и осуждения, когда их с продюсером отношения только зарождались.

У возлюбленных 30-летняя разница в возрасте, однако это не помешало им создать крепкий союз. Правда, по словам Анастасии, окружающие сильно на нее давили, пытаясь убедить в том, что им не быть вместе. В конечном счете Пономарева стала стесняться супруга.

«Я в буквальном смысле сходила с ума, находясь в тотальной зависимости. <…> От окружающих. И их мнения. Не только родные и друзья, в мою личную жизнь лезли все – преподаватели, соседи, коллеги, гостиничные консьержи, официанты, продавцы на рынке.

В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: «А это ваш папа?», я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом — разве мы им всем мешаем?» — поделилась журналистка.

Супруга Ширвиндта отметила, что ей помогла психотерапия. Специалист дал ответы на многие вопросы и помог молодой жене поменять свое отношение к негативным высказываниям.

Напомним, Анастасия Пономарева младше супруга на 32 года. Родные и близкие девушки отговаривали ее от брака со звездой.