Молодая жена Петросяна блеснула изящными бедрами в купальнике

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова наслаждаются отдыхом в Турции и с удовольствием делятся с поклонниками яркими снимками. На своей странице в соцсети супруга юмориста показала очередное фото с курорта.
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В кадре Петросян запечатлел возлюбленную на пляже в черном купальнике, панаме и солнечных очках. Татьяна эффектно повернулась к камере спиной, продемонстрировав пышные бедра.
«Глазами любимого», — написала девушка.
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
Пользователи Сети восхитились формами избранницы юмориста.
«Какая аппетитная фигура», «Очень хорошенькая», «Красивая и счастливая», «Вы чудесно выглядите, Танечка», «Женственные и естественные формы. Глаз не оторвать», — высказались они.