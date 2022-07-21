Молодая жена Цекало засветила макси-бюст в топе с горячим вырезом

Дарина Эрвин покрасовалась в пикантном наряде.
Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

31-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин любит подчеркивать свою фигуру провокационными нарядами. 

Например, для очередной прогулки художница выбрала откровенный коралловый топ с максимально глубоким вырезом, подчеркивающим ее пышный бюст.

Дарина похвасталась пикантным образом, сняв короткий ролик, сидя в машине.  

«Без фильтров», — написала красотка.

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Напомним, Цекало женился на Эрвин в 2019 году. Ради жгучей брюнетки 61-летний продюсер ушел от сестры Веры Брежневой Виктории Галушки и заставил экс-супругу отказаться от его фамилии.

Также Александр перебрался за границу. Сейчас они с женой живут в США недалеко от океана. 

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