Молодая жена Цекало засветила макси-бюст в топе с горячим вырезом

31-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин любит подчеркивать свою фигуру провокационными нарядами.
Например, для очередной прогулки художница выбрала откровенный коралловый топ с максимально глубоким вырезом, подчеркивающим ее пышный бюст.
Дарина похвасталась пикантным образом, сняв короткий ролик, сидя в машине.
«Без фильтров», — написала красотка.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, Цекало женился на Эрвин в 2019 году. Ради жгучей брюнетки 61-летний продюсер ушел от сестры Веры Брежневой Виктории Галушки и заставил экс-супругу отказаться от его фамилии.
Также Александр перебрался за границу. Сейчас они с женой живут в США недалеко от океана.