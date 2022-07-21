Молодая жена Цекало засветила макси-бюст в топе с горячим вырезом

Напомним, Цекало женился на Эрвин в 2019 году. Ради жгучей брюнетки 61-летний продюсер ушел от сестры Веры Брежневой Виктории Галушки и заставил экс-супругу отказаться от его фамилии.

Также Александр перебрался за границу. Сейчас они с женой живут в США недалеко от океана.