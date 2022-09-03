Молодая жена Цекало с трудом втиснула мощный бюст в крошечный топ: видео

Дарина Эрвин примерила дерзкий образ.
Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

31-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин гордится своей стройной фигурой и любит подчеркивать ее смелыми нарядами. Особенно часто художница делает акцент на пышной груди.

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Так, для очередной прогулки Дарина примерила крошечный белоснежный топ, едва вместивший ее формы. Девушка собрала волосы в хвост и набросила на плечи тонкую пеструю кофту.

Напомним, Цекало женился на Эрвин в 2019 году. Ради красавицы-брюнетки 61-летний продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией и перебрался жить в США.

По слухам, чтобы экс-супруга отказалась от его фамилии, шоумену пришлось выплатить кругленькую сумму. 

Помимо этого из-за Дарины Александр перестал общаться с друзьями по программе «Прожекторперисхилтон» Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Артисты не оценили новую избранницу продюсера.

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