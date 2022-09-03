Молодая жена Цекало с трудом втиснула мощный бюст в крошечный топ: видео

31-летняя супруга Александра Цекало Дарина Эрвин гордится своей стройной фигурой и любит подчеркивать ее смелыми нарядами. Особенно часто художница делает акцент на пышной груди.

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Так, для очередной прогулки Дарина примерила крошечный белоснежный топ, едва вместивший ее формы. Девушка собрала волосы в хвост и набросила на плечи тонкую пеструю кофту.