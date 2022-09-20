Молодая жена Цекало поманила «сочным» бюстом в кофте с вульгарным декольте — видео

31-летняя жена Александра Цекало Дарина Эрвин гордится своими пышными формами и частенько подчеркивает их с помощью пикантных нарядов.

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Для прогулки с домашним питомцем художница примерила очередной яркий образ. На этот раз красавица-брюнетка надела голубую кофту с экстремально-глубоким декольте, едва прикрывающем ее выдающийся бюст.

Дарина не стала укладывать волосы, завязав их в небрежный пучок.