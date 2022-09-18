Молния прогнала Леди Гагу со сцены и заставила экстренно завершить концерт

Вечером 17 сентября певице Леди Гаге пришлось прервать свой концерт на середине и экстренно свернуть шоу. 36-летняя артистка выступала в Майами в рамках своего музыкального тура Chromatica Ball, как вдруг началась гроза.

Поп-звезде пришлось уйти со сцены на середине программы и оставить зрителей расходиться по домам. Впрочем, она тут же выложила в социальную сеть видео, на котором еще в гриме и в концертном костюме в слезах объяснила, что произошло.