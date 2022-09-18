Молния прогнала Леди Гагу со сцены и заставила экстренно завершить концерт

Вечером 17 сентября певице Леди Гаге пришлось прервать свой концерт на середине и экстренно свернуть шоу. 36-летняя артистка выступала в Майами в рамках своего музыкального тура Chromatica Ball, как вдруг началась гроза.
Поп-звезде пришлось уйти со сцены на середине программы и оставить зрителей расходиться по домам. Впрочем, она тут же выложила в социальную сеть видео, на котором еще в гриме и в концертном костюме в слезах объяснила, что произошло.
«Мы действительно пытались закончить шоу сегодня вечером в Майами, но не смогли, потому что, даже когда дождь вроде бы прекратился, молния ударила прямо в землю так близко от нас, — пояснила Гага. - Я знаю, что я долгое время хотела быть похожей на хардкорно плохую стерву, но я также хочу быть ответственной и любящей. Не знаю, что бы я сделала, если бы что-то случилось с кем-либо из зрителей или членов моей команды, моей группы или моих танцоров».
Леди Гага от души поблагодарила своих фанатов, но подчеркнула, что безопасность на концерте прежде всего.
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Он также добавила, что хотела бы спеть свой хит Rain on me («Дождь на меня») под настоящим дождем, но статься живой все-таки более приоритетно.