«Молимся все»: Добронравов ответил на вопрос о будущем «Сватов»

Звезда сериала Федор Добронравов, хоть и постоянно ощущает нападки со стороны братии с той стороны, старается держать нейтралитет. Он говорит, что ничего не понимает в политике и не в силах комментировать то, что сейчас творится. Вместе с тем артист признает, что хотел бы, чтобы картина была продолжена.

Будучи в Воронеже на благотворительном творческом вечере выпускников Воронежского театрального института, он ответил на насущный вопрос: ждать ли людям продолжения «Сватов»?

«Откуда же я знаю. Молимся все. Мне в Воронеже Владимир Степанович Сисикин (преподаватель актерского мастерства. — Прим. ред.) когда-то сказал: «Цель твоя как артиста — выйти на сцену и сделать так, чтобы после твоего спектакля зритель стал чуть-чуть мудрее, чуть-чуть сдержаннее, лучше, добрее. Больше у тебя никакой цели нет». Я так и живу. Я во многом не разбираюсь, тем более в политике, поэтому туда и не лезу», — сказал Добронравов.

Источник: Dni24.com