Молчит специально: планы Ротару рассекретила звезда шоу «Битва экстрасенсов»

София Ротару вот уже несколько месяцев никак не проявляет себя, вызывая беспокойство у своих поклонников. Люди волнуются – не случилось ли с ней чего.
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Однако звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова утверждает, что молчание артистки не случайно.
«Она приняла четкую позицию: надо молчать и выждать время», - поведала звезда телешоу.
Как рассказала Кажетта Ахметжанова, София Ротару планирует уехать из Украины за границу, произойдет это буквально в ближайшее время. В настоящий момент певица выбирает между Италией и Болгарией, хочет купить там дом.
Источник: prozvezd.info.