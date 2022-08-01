Молчит специально: планы Ротару рассекретила звезда шоу «Битва экстрасенсов»

София Ротару вот уже несколько месяцев никак не проявляет себя, вызывая беспокойство у своих поклонников. Люди волнуются – не случилось ли с ней чего.

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Однако звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова утверждает, что молчание артистки не случайно.

«Она приняла четкую позицию: надо молчать и выждать время», - поведала звезда телешоу.