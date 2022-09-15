Молчит о ситуации в мире: Эрика Герцег столкнулась с травлей в Венгрии

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег столкнулась с травлей в Венгрии. Звезда молчит о ситуации в мире, чем выводит из себя своих поклонников.

Эрика Герцег в прошлые годы пыталась построить сольную карьеру в Казахстане, но безуспешно. Позже перебралась в Венгрию, где сейчас принимает участие в музыкальном проекте X-Factor в качестве наставника.

Заметим, что Эрика Герцег большую часть жизни прожила на Украине. Многие пользователи считают, что она должна выступить с заявлением. Однако блондинка упорно молчит, сообщает «СтарХит».