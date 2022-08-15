«Мокрый эффект»! Рудова показала, как классно ей нарастили ресницы

Актриса Наталья Рудова даже не пытается делать вид, что ее красота абсолютно натуральная. Звезда наращивает волосы, окрашивает их в блонд, да и реснички приклеивает в салоне время от времени. Как выглядят ее глаза после этой процедуры артистка показала в личном блоге.
Наталья Рудова осталась очень довольна результатом – ресницы выглядели естественно и в то же время привлекательно.
Она не стала делать кукольные глаза экспериментируя с экстремальной длиной, выбрав натуральную с изгибом L, «мокрым эффектом», когда они будто чуть подкрашены тушью. А также с «эффектом лисьих глаз», где длина ресниц постепенно увеличивается к уголкам глаз.