Мокренькая Сафарова приблизила камеру к своей груди: Тимати будет плакать (видео)

Екатерина Сафарова победила в телешоу «Холостяк», где сразила сердце Тимати. Однако рэпер не женился на модели. Позже она заявила, что они оказались слишком разными, чтобы навсегда соединить свои судьбы.

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Сейчас Катя Сафарова обрела отличную физическую форму и армию поклонников, радуя их пикантными кадрами. На последнем видео она крупным планом наводит на свою влажную от пота грудь, восхищая фолловеров своими округлостями.