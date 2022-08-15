Мокренькая Нюша в бикини на тесемках устроила задние виляния, выскочив из моря (видео)

Артистка зимой родила второго ребенка своему мужу Игорю Сивову и с тех пор может похвастаться весьма аппетитными формами. Звезда не стесняется женственных линий и с удовольствием показывает свое тело публике.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов воспитывают дочь Серафиму-Симбу, 2018 года рождения, и сына Саффрона, родившегося в июле 2022 года. Мальчик появился на свет в Дубае, а девочка в Майами.