Мокренькая Нюша в бикини на тесемках устроила задние виляния, выскочив из моря (видео)

Певица Нюша засветила свои прелести, появившись на море в прозрачном халатике и бикини. Звезда сняла видео для своих социальных сетей, танцуя в таком манящем образе прямо в воде, а потом на берегу, двигая бедрами на камеру.
Артистка зимой родила второго ребенка своему мужу Игорю Сивову и с тех пор может похвастаться весьма аппетитными формами. Звезда не стесняется женственных линий и с удовольствием показывает свое тело публике.
Напомним, Нюша и Игорь Сивов воспитывают дочь Серафиму-Симбу, 2018 года рождения, и сына Саффрона, родившегося в июле 2022 года. Мальчик появился на свет в Дубае, а девочка в Майами.