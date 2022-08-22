Мокренькая Нюша показала свой бюст без белья: компактный, интересный (фото)

Певица Нюша восемь месяцев назад родила второго ребенка своему мужу Игорю Сивову. Артистка и бизнесмен уже воспитывали дочь Симбу, а теперь в их семье есть еще и сыночек по имени Серафим.

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Звезда довольно быстро пришла в форму и теперь частенько радует своих фолловеров пикантными кадрами.

На сей раз Нюша немало раззадорила публику фотографией, на которой выливает на себя воду и становится мокрой. При этом очевидно, что под плотно прилегающей одеждой нет белья (это видно благодаря декольте со шнуровкой).