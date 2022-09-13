Мокрая Нюша вальяжно сверкнула мягким местом в налипшей сорочке (горячее фото)

Поклонники певицы Нюши перестали узнавать свою любимицу. Из хрупкой девочки она после двух родов превратилась в знойную женщину с аппетитными формами.

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Стоит отметить, что звезда ни капли не выглядит озабоченной своим весом. Да и зачем? В своей округлости артистка великолепна, о чем ей постоянно напоминают почитатели.

Вот и на этот раз, после серии фотографий во «ВКонтакте» в мокрой сорочке в воде, Нюшу завалили восторженными комментариями.

А вам нравятся новые формы Нюши?