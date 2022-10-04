«Мокрая насквозь»: Настя Ивлеева нашла свое счастье в Таиланде

3 октября популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала историю, как она испытала «полтора часа абсолютнейшего счастья» в Таиланде.

31-летняя звезда поделилась, что после съемки очередного шоу решила посетить местный храм, куда женщины приходят с просьбами о благополучном замужестве и зачатии ребенка. Культовое место отличается тем, что в нем установлены деревянные фаллосы.

«Мне нечего было делать полтора часа, и я думаю: дай-ка схожу, посмотрю, как там обстановка изменилась, может быть, поболтаю с этой богиней, - рассказала со смехом Анастасия в Telegram. - У меня был только телефон в кармане и наушники, я даже музыку не слушала. Я отошла от места, где мы снимали, и через десять минут ливанул лютейший, жесточайщий тропический дождь…»

«И я не стала где-то укрываться или искать зонты. Я сначала такая остановилась, думаю: может, повернуть обратно или заказать такси? А потом думаю: это же так классно – просто прогуливаться под дождем без какой-то лютой цели, ни о чем не переживая! В общем-то, я так и сделала. Мне практически залило телефон, я шла, топая по лужам, мокрая насквозь, и в эти моменты я была очень счастлива. Я была просто безумно счастлива! Потому что мне в жизни в этот момент ничего были не нужно».