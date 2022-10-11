«Мои пупсики»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла сыновей-близнецов в кроватках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова 22 сентября впервые стала мамой. В этот день на свет появились ее сыновья-близнецы.

Пока молодая мама и ее новорожденные наследники находятся в клинике, под присмотром врачей малыши набирают вес.

Юлия Ефременкова лежит в одной палате с сыновьями. Она показывает их на видео и фото, правда, пока прячет лица.