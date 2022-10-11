«Мои пупсики»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла сыновей-близнецов в кроватках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова 22 сентября впервые стала мамой. В этот день на свет появились ее сыновья-близнецы.
Пока молодая мама и ее новорожденные наследники находятся в клинике, под присмотром врачей малыши набирают вес.
Юлия Ефременкова лежит в одной палате с сыновьями. Она показывает их на видео и фото, правда, пока прячет лица.
Юлия Ефременкова удивляется тому, что у малышей, которым нет и трех недель от роду, уже проявляются разные характеры.
В телеграм-канале Юлия Ефременкова показала сыновей, лежащих в кроватках и рассказала о их поведении.
«Сегодня была очередная бессонная ночка. Вон мои пупсики лежат — один, второй сынулек. Устроил нам ее один маленький мужчина, который родился с весом поменьше, первым. Очень характерный ребетенок, требовательный. Если что-то не по его воле, начинает кричать, устраивать мне сцены. А второй — вообще другой. Всегда улыбается всем, прям добряк. Плачет только, когда хочет кушать или нужно поменять памперс и помыть его. Им всего две недели, а уже у каждого свой характер формируется», — поделилась Юлия Ефременкова.
Юлия Ефременкова и ее сыновья. Фото: соцсети