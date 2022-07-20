«Мои новые губки»: Борисова показала, как преобразилась после сбора денег среди подписчиков

Кадрами звезда поделилась в соцсети.
Дана Борисова

Дана Борисова. Фото: Global Look Press

Недавно Дана Борисова заявила, что осталась без средств к существованию. Ранее знаменитость работала в новостном издании в Санкт-Петербурге, но из-за смены повестки ее программу убрали из эфира.

Чтобы получить хоть какие-то деньги, Борисова организовала сбор в соцсети. В результате Дана стала богаче на 25 тысяч рублей, за что поблагодарила фолловеров. Тогда она заявила, этого ей хватит на первое время.

А накануне звезда разместила в своем аккаунте кадры, на которых похвасталась новым бьюти-преображением.  

«Мои новые губки после увеличения филлером», - написала Борисова.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Некоторые фанаты ополчились на телезвезду.

«Деньги на губы собирали?» - писали пользователи Сети. Но такие вопросы остались без ответа.

 

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