«Мои новые губки»: Борисова показала, как преобразилась после сбора денег среди подписчиков

Недавно Дана Борисова заявила, что осталась без средств к существованию. Ранее знаменитость работала в новостном издании в Санкт-Петербурге, но из-за смены повестки ее программу убрали из эфира.

Чтобы получить хоть какие-то деньги, Борисова организовала сбор в соцсети. В результате Дана стала богаче на 25 тысяч рублей, за что поблагодарила фолловеров. Тогда она заявила, этого ей хватит на первое время.