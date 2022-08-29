«Мои малыши-коротыши»: Валя Карнавал сняла наращенные волосы и показала жидкое каре

20-летняя Интернет-звезда Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, старается быть искренней со своими «бандитами», как называет подписчиков в Сети. И на этот раз продемонстрировала честный кадр из салона красоты.
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На снимке Валя Карнавал предстала с жидким каре. Оказалось, что Карнавал носит искусственные волосы и сейчас решила рассказать об этом.
«Вчера весь день провела в салоне. Нужно было сначала снять нарощенные волосы, перекрасить мои, а потом заново нарастить», - рассказала звезда. И подчеркнула: «Так выглядят мои малыши-коротыши».
Валя Карнавал. Фото: соцсети