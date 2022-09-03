«Мои маленькие рижане»: Муцениеце повеселилась дочкой и сыном Прилучного в столице Латвии

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако после развода артистка стала чаще сниматься.

Зрители ее знают по комедии «Честный развод». Также она была ведущей шоу «Голос. Дети». У нее есть наследники. Павлу Прилучному звезда подарила сына Тимофея и дочку Мию.