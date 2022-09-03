«Мои маленькие рижане»: Муцениеце повеселилась дочкой и сыном Прилучного в столице Латвии

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако после развода артистка стала чаще сниматься.
Зрители ее знают по комедии «Честный развод». Также она была ведущей шоу «Голос. Дети». У нее есть наследники. Павлу Прилучному звезда подарила сына Тимофея и дочку Мию.
Примечательно, что недавно Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян, коллега по сериалу «В клетке». Муцениеце позволяет экс-мужу принимать участие в воспитании детей.
Но недавно она уехала с ними в родную Латвию. Актриса отвезла их в деревню к бабушке. Она позволила наследникам пропустить первые учебные дни в школе.
На этот раз Агата катает детей по стране. Она показала им Юрмалу, где дочка и сын прогулялись по морскому побережью. А также актриса выложила снимки из Риги. Тимофей был в брюках и оранжевой толстовке. Его лук дополняла панамка. Мия также оделась в спортивном стиле и заплела косички. они дурачились на улицах города.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Тимофея и Мия Прилучные. Фото: соцсети звезды
Муцениеце даже посетила с наследниками McDonald’s. Как известно, в России сеть ресторанов быстрого питания выкупили и дали новое название «Вкусно и точка».
«Мои маленькие рижане», – написала актриса.
Поклонники отметили, что дети выглядят счастливыми. Многие похвалили Агату за то, что она устраивает наследникам такие поездки. «Дети ваша копия!», «Дети с мамой и со своими самыми родными и близкими людьми», «Детки ваши Агата милашки — очаровашки, счастья всей семье», «Копия мамы — Мия», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды