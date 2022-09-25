«Мои маленькие гладиаторы»: избранник Ефременковой Мондезир из «Дома-2» заснял новорожденных сыновей в кювезах

Всех поклонников Юлии Ефременковой и Мондезира, конечно же, интересует, на кого похожи малыши.

«Они еще очень маленькие, ребят. У нас даже времени толком познакомиться не было. Я думаю, пока они будут набираться сил, еще много раз поменяются», - так ответила на вопрос подписчиков Юлия Ефременкова.