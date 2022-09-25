«Мои маленькие гладиаторы»: избранник Ефременковой Мондезир из «Дома-2» заснял новорожденных сыновей в кювезах

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в минувший четверг, 22 сентября, впервые стали родителями.
На свет с помощью кесарева сечения появились на свет сыновья-близнецы пары. Медики не стали ждать, когда срок беременности достигнет 40 недель.
Малыши Ефременковой и Мондезира родились недоношенными, с небольшим весом порядка двух килограммов. Сейчас новорожденные мальчики находятся в кювезах, а родители их навещают.
В микроблоге Мондезир поделился снимком, на котором запечатлел кювезы с его сыновьями.
«Мои маленькие гладиаторы», - подписал молодой отец кадр.
Мондезир показал кювезы с новорожденными сыновьями. Фото: соцсети
Всех поклонников Юлии Ефременковой и Мондезира, конечно же, интересует, на кого похожи малыши.
«Они еще очень маленькие, ребят. У нас даже времени толком познакомиться не было. Я думаю, пока они будут набираться сил, еще много раз поменяются», - так ответила на вопрос подписчиков Юлия Ефременкова.
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