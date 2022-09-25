«Мои маленькие гладиаторы»: избранник Ефременковой Мондезир из «Дома-2» заснял новорожденных сыновей в кювезах

Маленькие близнецы пары Юлии Ефременковой и Мондезира после появления на свет находятся под наблюдением врачей.
Юлия Ефременкова и Мондезир

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в минувший четверг, 22 сентября, впервые стали родителями.

На свет с помощью кесарева сечения появились на свет сыновья-близнецы пары. Медики не стали ждать, когда срок беременности достигнет 40 недель. 

Малыши Ефременковой и Мондезира родились недоношенными, с небольшим весом порядка двух килограммов. Сейчас новорожденные мальчики находятся в кювезах, а родители их навещают.

В микроблоге Мондезир поделился снимком, на котором запечатлел кювезы с его сыновьями.

«Мои маленькие гладиаторы», - подписал молодой отец кадр.

Мондезир показал кювезы с новорожденными сыновьями. Фото: соцсети

Всех поклонников Юлии Ефременковой и Мондезира, конечно же, интересует, на кого похожи малыши.

«Они еще очень маленькие, ребят. У нас даже времени толком познакомиться не было. Я думаю, пока они будут набираться сил, еще много раз поменяются», - так ответила на вопрос подписчиков Юлия Ефременкова.

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