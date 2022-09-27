«Мои любимые девочки!»: дочь Шварценеггера показала внучек легендарного актера

25 сентября в Америке отметили Национальный день дочери. К этому празднику 32-летняя дочь легенды Голливуда Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — опубликовала в социальной сети трогательное фото со своими двумя наследницами – детьми от актера Криса Прэтта: двухлетней Лайлой и малышкой Элоиз, родившееся в мае 2022-го.

На фотографии писательница крепко обнимает своих дочерей и светится от счастья.