«Мои любимые девочки!»: дочь Шварценеггера показала внучек легендарного актера

25 сентября в Америке отметили Национальный день дочери. К этому празднику 32-летняя дочь легенды Голливуда Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — опубликовала в социальной сети трогательное фото со своими двумя наследницами – детьми от актера Криса Прэтта: двухлетней Лайлой и малышкой Элоиз, родившееся в мае 2022-го.
На фотографии писательница крепко обнимает своих дочерей и светится от счастья.
Кэтрин Шварценеггер с дочерями. Фото: соцсети
«Мои любимые девочки! Иметь дочерей действительно величайший дар», — подписала снимок Кэтрин Шварценеггер.
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Напомним, у 75-летнего «железного Арни» пятеро детей, в том числе один внебрачный сын. Но пока только Кэтрин подарила бывшему губернатору Калифорнии внучек.