«Мои красотки»: Пересильд показала подросших дочерей

Также звезда фильма «Битва за Севастополь» поздравила поклонников с 1 сентября.

Она пожелала родителям «сил, терпения и желания знаний», а учителям и ученикам — «взаимопонимания, чувства юмора, умения не обижаться на мелочи, прощать друг друга и почаще хвалить с поводом и без повода».