«Мои красотки»: Пересильд показала подросших дочерей

Сегодня соцсети звезд наполнились снимками, приуроченными ко Дню знаний. В числе прочих памятной фотографией поделилась Юлия Пересильд. Актриса запечатлелась с любимыми дочками: 13-летней Анной и 9-летней Марией.
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Для торжественной линейки Анна выбрала темное платье с белоснежным кружевным воротничком, а Мария — удобные шорты и поло.
«Мои красотки пошли в третий и седьмой класс. Удачи вам», — написала Юлия.
Юлия Пересильд с дочками. Фото: соцсети
Также звезда фильма «Битва за Севастополь» поздравила поклонников с 1 сентября.
Она пожелала родителям «сил, терпения и желания знаний», а учителям и ученикам — «взаимопонимания, чувства юмора, умения не обижаться на мелочи, прощать друг друга и почаще хвалить с поводом и без повода».