«Мои ангелы»: Пугачева растаяла, когда услышала голоса детей перед молитвой о маме

Телеведущая Кира Прошутинская с детства дружила с Аллой Пугачевой, она и сейчас в тесных отношениях с певицей. Подруги поддерживают друг друга в любых ситуациях.

Прошутинская мечтает, что люди прекратят осуждать артистку и поймут, каким светлым человеком она на самом деле является. Ведущая рассказала, что певица по-настоящему обрела личное счастье только после брака с Максимом Галкиным.

С ним она смогла в полной мере насладиться женской и материнской миссией, полностью отдавая себя мужу и детям и с радостью забыв про карьеру — о сцене она и вспоминать не хочет.

Прошутинская в восторге от детей Пугачевой и Галкина, которые производят впечатление очень воспитанных и добрых. Подруга Примадонны вспомнила, как однажды артистка пришла к ней в гости.

«Она поставила на громкую голосовое сообщение от детей. Я услышала: «Мамочка! Любимая! Я тебя обожаю! Ты самая лучшая! Я сейчас пойду спать и буду молиться о тебе!» Не знаю, кто это говорил, Лиза или Гарик. У них еще долго будут голоса похожи. Алла: «Они — мои ангелы».

Пугачева буквально разомлела, общаясь с наследниками.

Источник: МК.ru.

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