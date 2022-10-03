«Могут сниться пророческие сны»: дочь Пугачевой поразила своим талантом

Алла Пугачева на днях улетела в Израиль со своими детьми Гарри и Лизой. Поклонники из России опечалены не только исчезновением с родной земли народной артистки, но и ее дочки, за которой с интересом наблюдали миллионы поклонников в Сети.

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Наследница певицы однозначно выделяется из толпы неординарным мышлением, артистичностью, умом и харизмой, но, как оказалось, это не все.

У Лизы Галкиной есть сверхспособности, на этом настаивает известный психолог и нумеролог Фарида Красавкина.

«В ней заложена энергия Луны, а Луна — это что-то таинственное, глубинное. Она как непрочитанная книга для окружающих. Уже в столь юном возрасте ей могут сниться пророческие сны», — рассказала Красавкина изданию Day.ru.