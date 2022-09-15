«Могу быть в обиде на Меладзе»: известный режиссер высказался о скандале с певцом

Известный режиссер Сарик Андреасян высказался в адрес сбежавших звезд российского шоу-бизнеса и культуры. Их кинодеятель считает предателями. Мол, в это непростое для страны и народа время сбежавшие артисты показали свое истинное лицо доверявшим им людям.
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В адрес Валерия Меладзе, тем не менее, Андреасян высказался особо. Он является поклонником оскандалившегося артиста.
«В глубине души я могу быть в обиде на Меладзе, к примеру. Что он там плохо сказал или уехал, но я обожаю его песни, вы же понимаете! Поэтому талант все равно во главе угла в этом деле», - заявил в интервью «Вокруг ТВ» Андреасян.