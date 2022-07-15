Могли явиться приставы: Дана Борисова объяснила, почему решилась на попрошайничество

Дана Борисова объявила сбор на свою банковскую карту в личном блоге. Подписчиков она попросила сбросить по 100 рублей, в итоге насобирала 25 тысяч рублей.

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Ведущая заявила, что суммой вполне довольна, да и друзей своих проверила заодно. Оказалось, что товарищи с «синими галками» по большей части проигнорировали ее зов, а вот обычные люди бросились помогать.

«25 тысяч — как раз эта сумма мне была необходима, чтобы закрыть одну задолженность», - прокомментировала Дана Борисова Telegram-каналу «Звездач».

Журналисты канала проверили сайт судебных приставов и обнаружили там задолженность с именем Даны Борисовой, они не исключают, что именно на это собирала деньги ведущая.