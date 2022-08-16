«Могли разгромить люксовый номер в отеле»: что вытворяли солисты «Ласкового мая» на гастролях

Солисты группы «Ласковый май» тратили свои деньги во время гастролей на далеко недетские шалости. Об этом рассказали в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая».
Солист группы Александр Прико, в частности, отмечал, что порой совсем даже не по-детски куражился вместе с товарищами в гостиинцах.
«Могли разгромить люковый номер в отеле. Это тоже мы могли и спокойно делали. Потом взять заплатить и уехать. Могли выбить в поезде окно, потому что жарко. Ну мы все могли», - говорил Прико.
Напомним, что в конце восьмидесятых годов «Ласковый май» был неимоверно популярен. Музыканты буквально купались в богатствах и внимании поклонниц.