«Могли разгромить люксовый номер в отеле»: что вытворяли солисты «Ласкового мая» на гастролях

Солист группы Александр Прико, в частности, отмечал, что порой совсем даже не по-детски куражился вместе с товарищами в гостиинцах.

«Могли разгромить люковый номер в отеле. Это тоже мы могли и спокойно делали. Потом взять заплатить и уехать. Могли выбить в поезде окно, потому что жарко. Ну мы все могли», - говорил Прико.

Напомним, что в конце восьмидесятых годов «Ласковый май» был неимоверно популярен. Музыканты буквально купались в богатствах и внимании поклонниц.