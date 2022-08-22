«Могли ходить по одним дорожкам»: Бурунов посетовал, что не встретился в юности с Серябкиной

Как отметил актер, они родились в одном районе — Орехово-Борисово.
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов. Фото: Global Look Press

Актер Сергей Бурунов в соцсетях посетовал, что в юности не встретился с певицей Ольгой Серябкиной.

«Мы могли бы дружить, считай, всю жизнь. Оказалось, что мы с ней практически соседи, выросли в одном районе — Орехово-Борисово. Могли ходить по одним дорожкам, а не встретились. А то бы… Ох, Оля, Оля!».

По словам Бурунова, их могло связывать нечто большее, чем работа над одним клипом. Если бы случилось свидание в юности, то актер точно бы не растерялся.

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Напомним, что Сергею Бурунову 45 лет. Он никогда не был женат. А вот Ольга Серябкина два года назад вышла замуж. В ноябре 2021 года у нее родился сын Лука.

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