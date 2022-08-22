«Могли ходить по одним дорожкам»: Бурунов посетовал, что не встретился в юности с Серябкиной

По словам Бурунова, их могло связывать нечто большее, чем работа над одним клипом. Если бы случилось свидание в юности, то актер точно бы не растерялся.

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Напомним, что Сергею Бурунову 45 лет. Он никогда не был женат. А вот Ольга Серябкина два года назад вышла замуж. В ноябре 2021 года у нее родился сын Лука.