«Он мог скрывать его в подвале»: брат Моисеева назвал человека, которого винит в его смерти

Родня предполагает, что директор пытался заполучить наследство певца.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

27 сентября ушел из жизни Борис Моисеев. По мнению старшего брата, Маркса Толкача, певец мог бы прожить дольше, если бы не его директор Сергей Горох. 

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Мужчина предположил, что помощник специально скрывал артиста от публики и друзей, чтобы они не видели его состояние и не могли помочь.

«Я склонен верить тому, что Сергей скрывал от всех моего брата, чтобы захватить его наследство. Может быть, он умер от того, что не кушал, а может, принимал какие-то вредные лекарства», — высказался Маркс в беседе с Prozvezd.

Толкач предположил, что в последние годы и в день смерти его знаменитый брат мог находиться не в своей квартире. Сейчас мужчина очень хочет узнать официальную причину смерти певца, подтвержденную экспертизой.

«Он мог его скрывать в каком-нибудь подвале, погребе или на даче. Наверняка Боря умер не в своей московской квартире. Гороху понадобилось время, чтобы перевезти его, чтобы показать всем, что Боря умер якобы там», — заявил брат Моисеева.

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