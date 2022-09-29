«Он мог скрывать его в подвале»: брат Моисеева назвал человека, которого винит в его смерти

27 сентября ушел из жизни Борис Моисеев. По мнению старшего брата, Маркса Толкача, певец мог бы прожить дольше, если бы не его директор Сергей Горох.

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Мужчина предположил, что помощник специально скрывал артиста от публики и друзей, чтобы они не видели его состояние и не могли помочь.