«Он мог скрывать его в подвале»: брат Моисеева назвал человека, которого винит в его смерти

27 сентября ушел из жизни Борис Моисеев. По мнению старшего брата, Маркса Толкача, певец мог бы прожить дольше, если бы не его директор Сергей Горох.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Мужчина предположил, что помощник специально скрывал артиста от публики и друзей, чтобы они не видели его состояние и не могли помочь.
«Я склонен верить тому, что Сергей скрывал от всех моего брата, чтобы захватить его наследство. Может быть, он умер от того, что не кушал, а может, принимал какие-то вредные лекарства», — высказался Маркс в беседе с Prozvezd.
Толкач предположил, что в последние годы и в день смерти его знаменитый брат мог находиться не в своей квартире. Сейчас мужчина очень хочет узнать официальную причину смерти певца, подтвержденную экспертизой.
«Он мог его скрывать в каком-нибудь подвале, погребе или на даче. Наверняка Боря умер не в своей московской квартире. Гороху понадобилось время, чтобы перевезти его, чтобы показать всем, что Боря умер якобы там», — заявил брат Моисеева.