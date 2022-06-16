«Мог бы принести хоть какую-то пользу»: Шукшина с негодованием отреагировала на инвестиции Киркорова в торговый центр

Певец Филипп Киркоров решил инвестировать в строительство торгового центра в Ленинградской области. Об этом он сам рассказал на Петербургском международном экономическом форуме накануне.

Такая бизнес-идея пришлась не по душе актрисе Марии Шушкиной. Она считает, что средства можно вложить с гораздо большей пользой для всей страны в другие отрасли.

«Кому-нибудь из этой братии приходит в голову, что сфер для вложения денег, помимо ТРК, есть огромное количество? Например, инфраструктурные проекты, производство лекарств (к примеру, инсулина), строительство жилья, больниц, медицинских центров для наших воинов… Да тоже самое производство гвоздей, бумаги и т.п.? На мой взгляд, вкладывая именно в эти сферы, Филипп Бедросович мог бы принести хоть какую-то пользу стране, а не только себе», — негодует актриса в своем Telegram-канале.

Шукшина приложила для Киркорова и ему подобных инвесторов список товаров, подлежащих импортозамещению. Он насчитывает тысячи и тысячи наименований изделий и техники, в которых нуждается рынок.