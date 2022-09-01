«А мог бы быть»: Кормухина высказалась о смерти Горбачева

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92 году жизни после продолжительной болезни. Его не стало вечером 30 августа. Знаменитости восприняли новость о смерти экс-политика по-разному. Певица Ольга Кормухина, например, назвала его «некоролем».
«Вчерашняя новость о смерти Горбачева не произвела того эффекта, какого можно было бы ждать, если бы не эти тектонические сдвиги в обществе, которые породили мировой кризис. Умер «некороль» и «негерой». Как умерли многие. Дождавшись своего часа. А мог бы быть…», — написала Кормухина в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее стало известно, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Раисой.