«Моей жене это никогда бы не понравилось»: вдовец Русланы Писанки рассказал о своем горе

Актриса российского и украинского кинематографа Руслана Писанка умерла 19 июля в Германии, ей было 56 лет. Шоу-бизнес оказался шокирован этим известием – звезда не афишировала свою болезнь. Оказалось, что у нее была агрессивная форма рака, о которой позже поведал муж актрисы Игорь Исаков.

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Убитый горем вдовец сообщил, что планирует кремировать жену, а потом, как только будут улажены необходимые документационные дела, перевезет и похоронит в Киеве. Исаков сейчас раздавлен и потерян – к смерти жены он не был готов.