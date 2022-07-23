«Моей жене это никогда бы не понравилось»: вдовец Русланы Писанки рассказал о своем горе

Актриса российского и украинского кинематографа Руслана Писанка умерла 19 июля в Германии, ей было 56 лет. Шоу-бизнес оказался шокирован этим известием – звезда не афишировала свою болезнь. Оказалось, что у нее была агрессивная форма рака, о которой позже поведал муж актрисы Игорь Исаков.
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Убитый горем вдовец сообщил, что планирует кремировать жену, а потом, как только будут улажены необходимые документационные дела, перевезет и похоронит в Киеве. Исаков сейчас раздавлен и потерян – к смерти жены он не был готов.
«Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавленный, разбитый, разрушенный. Я знаю, что моей жене это никогда бы не понравилось, поэтому пытаюсь понемногу начать отпускать. Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки: «Жизнь прекрасна!». Я точно знаю, что бог заберет ее, потому что она того стоит», - написал у себя в микроблоге вдовец.