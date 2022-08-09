«Моей девочке четыре года»: Макаров заснял повзрослевшую дочку Кудрявцевой в модном купальнике

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она ведет фестивали, концерты и передачи. При этом блондинка является домоседкой и редко выходит в свет.
Она заработала на квартиру и загородный дом. Телеведущая уже почти 10 лет живет с Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет.
До недавнего времени в отношениях супругов была идиллия. Но Лера признавалась, что страсть между ними угасла. Летом она уехала отдыхать с родными в Болгарию, а вот Игорь с ней не поехал.
Это спровоцировало слухи об их размолвке. Однако пока сама телеведущая умалчивает о причинах такого решения. Она делится кадрами с подрастающей дочкой.
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9 августа настал день рождения Марии. Телеведущая еще накануне стала готовиться, надувать шары с друзьями на улице и прятать их в мешки. По всей видимости, она устроит сюрприз и праздник для наследницы. А вот Макаров поздравил малышку в соцсетях.
Он опубликовал фото, на котором именинница запечатлена в купальнике с принтом и тапочках розового цвета.
«Моей девочке четыре года», — написал хоккеист.
Мария Макарова. Фото: соцсети спортсмена
Поклонники поразились тому, как она выросла. Многие присоединились к поздравлениям. Напомним, что у Игоря этот ребенок единственный. А вот у Леры также есть взрослый сын Жан от первого брака, который успел ей подарить внука Льва.