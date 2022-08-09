«Моей девочке четыре года»: Макаров заснял повзрослевшую дочку Кудрявцевой в модном купальнике

Хоккеист не забыл поздравить наследницу, которая отдыхает с мамой в Болгарии.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: соцсети спортсмена

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она ведет фестивали, концерты и передачи. При этом блондинка является домоседкой и редко выходит в свет.

Она заработала на квартиру и загородный дом. Телеведущая уже почти 10 лет живет с Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет.

До недавнего времени в отношениях супругов была идиллия. Но Лера признавалась, что страсть между ними угасла. Летом она уехала отдыхать с родными в Болгарию, а вот Игорь с ней не поехал.

Это спровоцировало слухи об их размолвке. Однако пока сама телеведущая умалчивает о причинах такого решения. Она делится кадрами с подрастающей дочкой.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

9 августа настал день рождения Марии. Телеведущая еще накануне стала готовиться, надувать шары с друзьями на улице и прятать их в мешки. По всей видимости, она устроит сюрприз и праздник для наследницы. А вот Макаров поздравил малышку в соцсетях.

Он опубликовал фото, на котором именинница запечатлена в купальнике с принтом и тапочках розового цвета.

«Моей девочке четыре года», — написал хоккеист.

Мария Макарова. Фото: соцсети спортсмена

Поклонники поразились тому, как она выросла. Многие присоединились к поздравлениям. Напомним, что у Игоря этот ребенок единственный. А вот у Леры также есть взрослый сын Жан от первого брака, который успел ей подарить внука Льва. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  