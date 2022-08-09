«Моей девочке четыре года»: Макаров заснял повзрослевшую дочку Кудрявцевой в модном купальнике

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она ведет фестивали, концерты и передачи. При этом блондинка является домоседкой и редко выходит в свет.

Она заработала на квартиру и загородный дом. Телеведущая уже почти 10 лет живет с Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет.