«Моему сыну могло бы быть аккурат 18-19»: Собчак объяснила, почему не рожала, когда была помоложе

Ксении Собчак 40 лет, а ее сынишке Платону вот-вот исполнится шесть. Своего первенца телеведущая родила в 36 лет. Отцом ребенка стал актер Максим Виторган. В своем микроблоге Собчак призналась, что благодарна бывшему мужу за то, что именно с ним она познала радость материнства. Кстати, раньше Ксюша нелестно отзывалась о мамочках, считая, что родительство — не та стезя, в которой ей бы хотелось проявить себя.

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Зато теперь Собчак сдувает с единственного сынишки Платона пылинки, занимаясь его образованием. Малыш и говорить-то толком не умел, а звездная мама наняла ему репетитора, свободно владеющего китайским.

При этом телеведущая объяснила, почему она не спешила становиться мамой, когда была помоложе.

«Если б я поддалась общественному мнению и не была бы до 35 убежденной childfree (добровольно бездетный. — Прим. ред.), то моему сыну могло бы быть аккурат 18-19», — подметила Ксения.

Ну а пока сынишка теледивы от Максима Виторгана еще дошкольник. Причем Ксения Собчак всесторонне развивает мальчика, считая, что образование и воспитание стоит превыше всего.