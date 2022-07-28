«Мое счастье»: Марина Юдашкина в платье на бретелях показала старшего внука и младшую внучку из Гонконга

Звездная бабушка предстала с детьми своей дочери Галины Юдашкиной Анатолием и Агатой Ариеллой.
Марина Юдашкина с дочкой, ее мужем и внуками

Марина Юдашкина с дочкой, ее мужем и внуками. Фото: соцсети

Жена известного модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина - уже трижды бабушка. Двумя внуками и внучкой ее одарила единственная дочка Галина Юдашкина.

Младшей внучке звездной пары нет еще и месяца. Марина Юдашкина в канун появление малышки на свет прилетела из Москвы в Гонконг, где с мужем и детьми живет Галина Юдашкина.

Марина Юдашкина наслаждается общением с внуками, в которых не чает души.

В телеграм-канале Марина Юдашкина поделилась снимком, на котором предстала в очаровательном платье на бретелях с внучкой на руках, рядом с бабушкой и сестренкой первенец Галины Юдашкиной и Петра Максакова, шестилетний Анатолий.

Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети

«Мое счастье», - лаконично подписала кадр Марина Юдашкина.

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Напомним, внучка Марины Юдашкиной появилась на свет в середине июля. Девочку назвали Агатой Ариеллой. У крошки есть два старших брата - шестилетний Анатолий и четырехлетний Аркадий.

 

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