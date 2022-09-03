«Мое прошлое рухнуло, от него бросает в дрожь»: дочь Меладзе переехала в Европу

До свадьбы с Верой Брежневой Константин Меладзе около 20 лет прожил с Яной Сумм, которая подарила ему двух дочек и сына. Звездные наследники ведут непубличный образ жизни, однако на днях 18-летняя дочь музыканта Лия вышла на связь.

Девушка призналась, что у нее серьезные психологические проблемы с параноидальными мыслями.

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По словам Лии, члены семьи очень поддержали ее. Родители возили дочь по больницам и не спали ночами.