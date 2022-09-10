«Мое ощущение, что он в Москве»: Набутов рассказал о будущем Урганта на телевидении

При этом Набутов не стал строить прогнозы. «В каком объеме будут эти развлекалки - мы в самое ближайшее время узнаем. У меня нет информации. Я не хочу воздух трясти», - сказал Набутов.

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Напомним, что Иван Ургант – один из самых популярных российских ведущих. Он одна из главных звезд Первого канала.