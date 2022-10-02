«Мое место на кухне»: после объявления мобилизации Кудрявцева сделала заявление

Лера Кудрявцева после объявления мобилизации рассказала фолловерам, что не может больше жить спокойно. Она переживает за ребят, да и ее взрослый сын Жан сказал, что если будет необходимость, он пойдет по призыву.
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Звезда решила полностью полагаться на «капитана корабля», однако душевные силы возродить у нее не получается – знаменитость страдает бессонницей. Накануне в личном блоге она сделала заявление.
«Мое место на кухне – говорю каждый день я себе. Это моя мантра. Но блин…» - написала Лера Кудрявцева.