Модный Вагаша: Брухунова нарядила сына от Петросяна в стильный костюмчик с анималистическим принтом

Звездное семейство Татьяна Брухунова и Евгений Петросян с малышом отдыхают в Турции.
Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Известный юморист Евгений Петросян вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой и маленьким сыном Ваганом отдыхает в Турции.

Супруга мэтра Татьяна Брухунова остается верной себе и в отпуске. Как и в рабочее время, во время каникул она тщательно подбирает луки для себя и своих любимых мужчин.

В микроблоге Татьяна Брухунова демонстрирует не только себя в ярких модных платьях. Периодически на странице мамы появляется и юный отпускник и модник Ваган. Стараниями звездной мамы малыш выглядит очень стильно.

Сын Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна. Фото: соцсети

Татьяна Брухунова подловила Вагана во время прогулки. Малыш смело сам топал по дорожке, уверенный в том, что сзади идут его мама с папой.

Кроха облачен в стильный костюмчик, состоящий из рубашки и шортиков с трендовым анималистическим принтом.

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Напомним, сын Брухуновой и Петросяна появился на свет в марте 2020 года. Наследнику пары Вагану почти два с половиной года.

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