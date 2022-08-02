Модный Вагаша: Брухунова нарядила сына от Петросяна в стильный костюмчик с анималистическим принтом

Известный юморист Евгений Петросян вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой и маленьким сыном Ваганом отдыхает в Турции.

Супруга мэтра Татьяна Брухунова остается верной себе и в отпуске. Как и в рабочее время, во время каникул она тщательно подбирает луки для себя и своих любимых мужчин.

В микроблоге Татьяна Брухунова демонстрирует не только себя в ярких модных платьях. Периодически на странице мамы появляется и юный отпускник и модник Ваган. Стараниями звездной мамы малыш выглядит очень стильно.