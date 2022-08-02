Модный Вагаша: Брухунова нарядила сына от Петросяна в стильный костюмчик с анималистическим принтом

Известный юморист Евгений Петросян вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой и маленьким сыном Ваганом отдыхает в Турции.
Супруга мэтра Татьяна Брухунова остается верной себе и в отпуске. Как и в рабочее время, во время каникул она тщательно подбирает луки для себя и своих любимых мужчин.
В микроблоге Татьяна Брухунова демонстрирует не только себя в ярких модных платьях. Периодически на странице мамы появляется и юный отпускник и модник Ваган. Стараниями звездной мамы малыш выглядит очень стильно.
Сын Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна. Фото: соцсети
Татьяна Брухунова подловила Вагана во время прогулки. Малыш смело сам топал по дорожке, уверенный в том, что сзади идут его мама с папой.
Кроха облачен в стильный костюмчик, состоящий из рубашки и шортиков с трендовым анималистическим принтом.
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Напомним, сын Брухуновой и Петросяна появился на свет в марте 2020 года. Наследнику пары Вагану почти два с половиной года.