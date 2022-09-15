Модный total look: Татьяна Навка в кожаных брюках и куртке-рубашке предстала на ярмарке искусств

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она не скрывает, что в свое время активно участвовала в соревнованиях и завоевала множество наград. Олимпийская чемпионка теперь создает ледовые представления для детей и взрослых. По ее стопам пошла дочка Надежда, которая является фигуристкой.
Еще недавно Навка была с гастролями в Сочи. Она также иногда хвасталась нарядами или отдыхала в компании других фигуристов. Но 1 сентября спортсменка отвела младшую дочку в школу. Она также иногда появляется на светских раутах. А вот 15 сентября жена Дмитрия Пескова посетила ярмарку искусств, на которой уже побывали Ксения Собчак, Екатерина Стриженова и другие звезды.
Для такого случая Навка выбрала современный аутфит. Она облачилась в кожаные укороченные брюки, джемпер нежно-розового цвета и кожаную куртку-рубашку. Тотал лук дополнили ботинки в тон с квадратным мысом. Фигуристка отказалась от яркого макияжа и распустила волосы. В руках у нее была кожаная сумка-кейс.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
«Новое время — новое искусство. Вчера мне удалось прикоснуться к прекрасному, хоть и современному искусству. Не все однозначно лично для меня, но есть что посмотреть и над чем подумать.
Тенденции, развитие, течения, стили и новые имена в современном арт-пространстве — это все Cosmoscow. Место, где можно все увидеть, узнать и прочувствовать одними из первых в стране», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, наряды из кожи стали топовыми. Недавно Стеша Маликова щегольнула в кожаной юбке.