Модный total look: Татьяна Навка в кожаных брюках и куртке-рубашке предстала на ярмарке искусств

Для такого случая Навка выбрала современный аутфит. Она облачилась в кожаные укороченные брюки, джемпер нежно-розового цвета и кожаную куртку-рубашку. Тотал лук дополнили ботинки в тон с квадратным мысом. Фигуристка отказалась от яркого макияжа и распустила волосы. В руках у нее была кожаная сумка-кейс.

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