Модно и элегантно: Арзамасова после советов Хромченко облачилась в брюки с эффектом стройности

Елизавета Арзамасова предстала на прогулке в тотальном черном луке. Звезда подчеркнула тонкую талию при помощи облегающего топа и ремня. А длину ног — актуальными брюками палаццо.

Такие модели с утрированной шириной сейчас в тренде, о чем ранее говорила на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко.

По словам стилиста, они отлично скрывают лишний вес, визуально делая фигуру более стройной. Однако идут абсолютно всем — и пышным, и худеньким дамам.