Модно и элегантно: Арзамасова после советов Хромченко облачилась в брюки с эффектом стройности

Трендовая модель подходит всем типам фигуры.
Елизавета Арзамасова.

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Елизавета Арзамасова предстала на прогулке в тотальном черном луке. Звезда подчеркнула тонкую талию при помощи облегающего топа и ремня. А длину ног — актуальными брюками палаццо.

Такие модели с утрированной шириной сейчас в тренде, о чем ранее говорила на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко.

По словам стилиста, они отлично скрывают лишний вес, визуально делая фигуру более стройной. Однако идут абсолютно всем — и пышным, и худеньким дамам.

Елизавета Арзамасова. Фото: соцсети

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