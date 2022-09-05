Модники растут у дедушки: Марина Юдашкина запечатлела подросших внуков в школьной форме с ранцами

На этот раз Марина засняла подросших внуков. Они ходили в школу и садик в Гонконге. Теперь родители пристроили их в столичное учебное заведение. Шестилетний Анатолий позировал в шортах и рубашке с галстуком. Шестилетний Аркадий также был в шортах-бермудах и рубашке с бордовым джемпером. Мальчишки были с рюкзаками.

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