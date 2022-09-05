Модники растут у дедушки: Марина Юдашкина запечатлела подросших внуков в школьной форме с ранцами

Марина Юдашкина является женой модельера Валентина Юдашкина. Они вместе уже больше 30 лет. Супруги живут в большом особняке в Москве. Они вырастили дочку Галину, которая подарила им внуков Аркадия и Анатолия. Она тоже является частью модного дома своего отца, где создает наряды для детей. Последние несколько лет наследница модельера провела в Китае, где работала по контракту.
В этом году в звездной семье произошло радостное событие. Галина приехала в Москву с семьей. Она привезла с собой новорожденную дочку Агату Ариеллу. Кроха теперь купается во внимании родни. Также накануне в гости к Юдашкиным пришла Алла Пугачева. Она познакомилась с новым членом семьи кутюрье.
На этот раз Марина засняла подросших внуков. Они ходили в школу и садик в Гонконге. Теперь родители пристроили их в столичное учебное заведение. Шестилетний Анатолий позировал в шортах и рубашке с галстуком. Шестилетний Аркадий также был в шортах-бермудах и рубашке с бордовым джемпером. Мальчишки были с рюкзаками.
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Аркадий и Анатолий — внуки Валентина Юдашкина. Фото: соцсети
«Вот и наши мальчики пошли в школу. Пусть учебный год подарит новые знания и всевозможные успехи!» — похвасталась Марина.