Модница в блестящей куртке: Макаров заснял дочку Кудрявцевой у знаменитого дедушки на коленках

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Влюбленные недавно отметило 10 лет отношений.

У пары подрастает дочка Мария, которой три года. На днях ведущая шоу «Секрет на миллион» вернулась из Сочи, где отдохнула с маленькой наследницей.