Модница в блестящей куртке: Макаров заснял дочку Кудрявцевой у знаменитого дедушки на коленках

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Влюбленные недавно отметило 10 лет отношений.
У пары подрастает дочка Мария, которой три года. На днях ведущая шоу «Секрет на миллион» вернулась из Сочи, где отдохнула с маленькой наследницей.
А вот накануне супруги отправились в гости к родственнику. Макаров решил проведать своего папу. Напомним, что дедушка будущей знаменитости сначала играл за самарскую команду, потом за московский клуб «Динамо». А отец Сергей Макаров прославился в спортивном мире в роли защитника «Крыльев Советов».
На новом фото Мария в блестящей куртке, лосинах в горох и косынке сидела на коленках у знаменитого дедушки. Рядом на столе стоял самовар.
«С дедушкой», – написал Игорь.
Сергей Макаров с внучкой. Фото: соцсети
Поклонники восхитились тем, как выросла Мария. Многие также признались, что Макаров очень похож на своего папу.
«Ну что за красавица», «Как классно», «Это легендарный кадр», «Какая Машка тут красивая», «Вот это модница», «Прелестный кадр получился», «А Мария всегда выглядит такой серьезной», «Ого, я его помню», «Классно, что Мария знает своего дедушку», «Вы прекрасный сын!», «Ох, как трогательно», — стали писать подписчики.