Модница с пеленок: Марина Юдашкина нарядила новорожденную внучку в белоснежную чалму

Счастливая бабушка Марина Юдашкина воссоединилась с семьей дочери Галины.
Марина Юдашкина с дочкой, ее мужем и внуками

Марина Юдашкина с дочкой, ее мужем и внуками. Фото: соцсети

На днях дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина Галина сообщила, что в третий раз стала мамой.

Галина Юдашкина родила долгожданную дочку Агату Ариеллу. Судя по всему, молодую маму с малышкой выписали из роддома. 

Из клиники Галину Юдашкину встречал муж Петр Максаков, сыновья Анатолий и Аркадий и мама Марина Юдашкина. Вероятно, жена Валентина Юдашкина прилетела в Гонконг, где живет Галина с семьей, чтобы познакомиться с новорожденной внучкой.

В телеграм-канале Марина Юдашкина поделилась теплыми семейными снимками. На одном из них она предстала с семьей дочери. На другом - с новорожденной внучкой Агатой Ариеллой и старшим внуком Анатолием.

Голову малышки украшает белый чепчик в виде чалмы.

Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети

«Счастливая бабушка», - подписала кадр Марина Юдашкина.

Поклонники звездного семейства, увидев милые кадры, принялись поздравлять Марину Юдашкину с рождением внучки.

«Ой, какие сладенькие! Крепкого здоровья Галочке и ее деткам!», «Божечки! Какая Галина молодчина! Мои поздравления!», «Счастья малышке и всему прекрасному семейству», - высказались в Сети.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  