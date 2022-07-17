Модница с пеленок: Марина Юдашкина нарядила новорожденную внучку в белоснежную чалму

На днях дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина Галина сообщила, что в третий раз стала мамой.

Галина Юдашкина родила долгожданную дочку Агату Ариеллу. Судя по всему, молодую маму с малышкой выписали из роддома.

Из клиники Галину Юдашкину встречал муж Петр Максаков, сыновья Анатолий и Аркадий и мама Марина Юдашкина. Вероятно, жена Валентина Юдашкина прилетела в Гонконг, где живет Галина с семьей, чтобы познакомиться с новорожденной внучкой.

В телеграм-канале Марина Юдашкина поделилась теплыми семейными снимками. На одном из них она предстала с семьей дочери. На другом - с новорожденной внучкой Агатой Ариеллой и старшим внуком Анатолием.

Голову малышки украшает белый чепчик в виде чалмы.