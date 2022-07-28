Модница с пеленок: Галина Юдашкина нарядила новорожденную дочку в шортики с принтом в виде вишен

Наследница известного семейства Галина Юдашкина поделилась в микроблоге нежными кадрами. На одном из них она предстала с мужем Петром Максаковым и новорожденной дочкой Агатой Ариеллой на руках.

На другом показала только дочку. Для фото Галина Юдашкина нарядила малышку в милый костюм, состоящий из белой распашонки и шортиков с принтом в виде ягод вишен.