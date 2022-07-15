Модница с мыльными пузырями: Кудрявцева запечатлела трехлетнюю дочку в юбке в горох на курорте

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Секрет на миллион». Также ее зовут вести концерты и праздничные мероприятия.

В 51 год она не перестает следить за фигурой. Зачастую телеведущая хвастается вечерними платьями и стильными костюмами. Не удивительно, что ее дочка Мария тоже любит наряжаться.