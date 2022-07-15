Модница с мыльными пузырями: Кудрявцева запечатлела трехлетнюю дочку в юбке в горох на курорте

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Секрет на миллион». Также ее зовут вести концерты и праздничные мероприятия.
В 51 год она не перестает следить за фигурой. Зачастую телеведущая хвастается вечерними платьями и стильными костюмами. Не удивительно, что ее дочка Мария тоже любит наряжаться.
14 июля Лера решила сообщить, что уехала отдыхать. Свой отпуск она решила провести за границей. Блондинка оказалась в Стамбуле, где у нее была пересадка. По всей видимости, она выбрала одно из турецких побережий для отдыха.
Кудрявцева теперь поделилась трогательными кадрами. Она засняла дочку в алой юбке в горох. Мария пускала на улице мыльные пузыри. Кроха покрасовалась на камеру. Однако иногда малышка закатывает маме истерики, так как уже на все имеет свое мнение.
«Состояние "мыльный пузырь"», — написала Лера.
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Поклонники восхитились маленькой дочкой телеведущей. Многие отметили, что она быстро растет. Фанаты считают, что кроха очень похожа на свою маму.
Напомним, что этим летом большая часть звезд выбрала для отдыха Турцию. Там сняла виллу Ксения Собчак. А недавно Ксения Бородина также приехала на отдых со своей семьей на побережье Эгейского моря.