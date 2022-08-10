Модная малышка: Наталья Фриске нарядила дочку в трендовый кардиган с лампасами для прогулки

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в 36 лет впервые стала мамой. Сейчас она наслаждается своим поздним материнством и каждую секунду проводит рядом с маленькой дочкой Луной.

Девочка стала настоящей отдушиной не только для Натальи Фриске, но и ее родителей.

Правда, грядущей осенью Наталья Фриске намерена на какое-то время разлучить бабушку с дедушкой и Луну.

Молодая мама хочет отправиться в первое путешествие вместе с дочкой.