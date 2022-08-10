Модная малышка: Наталья Фриске нарядила дочку в трендовый кардиган с лампасами для прогулки

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в 36 лет впервые стала мамой. Сейчас она наслаждается своим поздним материнством и каждую секунду проводит рядом с маленькой дочкой Луной.
Девочка стала настоящей отдушиной не только для Натальи Фриске, но и ее родителей.
Правда, грядущей осенью Наталья Фриске намерена на какое-то время разлучить бабушку с дедушкой и Луну.
Молодая мама хочет отправиться в первое путешествие вместе с дочкой.
«Ну, что, ребят. Я, конечно, на свой страх и риск забронировала билеты. Мы с Луняшей осенью едем тусить в Питер. Страшно. В первый раз вдвоем с ребенком поедем далеко», — поделилась Наталья Фриске в микроблоге.
Наталья Фриске рассказала о предстоящем событии во время прогулки с Луной. Крошку она держала на руках, прижимая к себе.
Наталья Фриске облачила Луну в кардиган модного песочного оттенка с белыми лампасами на рукавах.
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Напомним, Наталья Фриске впервые стала мамой 8 апреля. На днях ее дочери Луне исполнилось четыре месяца.